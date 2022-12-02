Газ подорожал в Европе из-за прихода арктического антициклона – Bloomberg

В Европе газ подорожал из-за прихода арктического антициклона. Как пишет Bloomberg, цены на топливо стали расти в связи с повышенным спросом.

Синоптики обещают резкое похолодание, температура воздуха может опуститься ниже средних значений. Это значит, что потребление газа увеличится по сравнению с теплым ноябрем.

Кроме того, стоимость газа стала расти на фоне безветренной погоды, из-за которой снижается выработка ветровых электростанций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.