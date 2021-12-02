Москвичам рассказали, как изменились цены на рис

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на круглозерный рис "Мистраль", сорт "Кубань".

В "Пятерочке" на протяжении 2 недель действует акция. За упаковку риса объемом 900 граммов просят 89,99 рубля. В "Перекрестке" по карте цена составляет 79,90 рубля, без карты – 124,90.

В Metro Cash&Carry стоимость данного вида риса составляет 101 рубль против 119 на прошлой неделе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.