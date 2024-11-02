Максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс в России в 2026 году

В России увеличат максимальный размер больничного. В 2026 году выплата вырастет до 6,8 тысячи рублей в день. На данный момент компенсация составляет 4 тысячи, а в 2025 году она будет равна 5,7 тысячи рублей.

По данным Минтруда РФ, изменения связаны с ростом зарплат в стране, но размер выплаты определяется индивидуально. Он зависит от трудового стажа сотрудника и уровня его дохода.

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