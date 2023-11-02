Электромобиль "Москвич 3е" вошел в программу льготного автокредитования. Кабмин РФ принял решение увеличить скидку на покупку отечественных экологичных машин до 35%, но не более 925 тысячи рублей.

Правительство РФ расширило параметры программы 2 ноября. Теперь воспользоваться предложением могут россияне с инвалидностью. Льготы продолжат действовать и для медработников, учителей, участников СВО и их семей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.