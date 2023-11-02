В МТС объяснили, почему выступают против безлимитной раздачи интернета

​​В МТС объяснили, почему отказались выполнить предписание Федеральной антимонопольной службы. Речь идет о том, чтобы убрать плату за безлимитную раздачу интернета.

Как сообщили в компании, тарифы для смартфонов отличаются от тарифов для ноутбуков и настольных компьютеров, которые часто используют для скачивания больших данных. Для выполнения распоряжения ФАС операторам, чтобы не потерять в деньгах, придется выровнять стоимость трафика для всех категорий устройств. Это приведет к увеличению всех тарифов, отметили в компании.

Как считают в МТС, в этом случае рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.