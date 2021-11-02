Москвичам рассказали, как изменились цены на муку

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на муку "Рязаночка", упаковка 2 килограмма.

В "Пятерочке" на прошлой неделе она стоила 94,99 рубля, а на этой – 96,99 рубля. В "Перекрестке" менее выгодно, но без изменений – 104,9 рубля.

В Metro Cash&Carry самая низкая цена и пока без изменений – 89,9 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.