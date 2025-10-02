На сайте Центробанка началось голосование за символы новой банкноты в 500 рублей

На сайте Центробанка началось онлайн-голосование за новые символы 500-рублевой банкноты. Купюра посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его столице, городу Пятигорску. Итоги подведут 14 октября.

В список для голосования вошли достопримечательности города, памятники, исторические и современные здания. Участникам предлагается выбрать два символа – по одному для каждой стороны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.