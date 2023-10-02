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02 октября, 11:30

Экономика

Курс евро превысил 104 рубля впервые с 14 сентября

Курс евро превысил 104 рубля впервые с 14 сентября

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Курс рубля по отношению к евро на торгах Московской биржи 2 октября пересек отметку 104 рубля. Это произошло впервые с 14 сентября.

В общей сложности за последние три торговые сессии евро подорожал на 87 копеек. Доллар также прибавил 70 копеек и стал стоить 98 рублей 67 копеек.

Как говорят эксперты, к очередной просадке рубля привело завершение налогового периода, пик которого пришелся на 28 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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