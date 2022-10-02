Мобилизованные и их родственники могут получить кредитные каникулы. Некоторые банки уже начали принимать заявления.

Не платить по долгам люди смогут в период участия в спецоперации и еще месяц после возвращения домой. Как получить кредитные каникулы, и какие еще гарантии дают резервистам и членам их семей? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.