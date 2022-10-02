Россия запретила перевозки грузов по своей территории для компаний из ЕС

Россия запрещает перевозки грузов по своей территории для компаний из Евросоюза, Украины, Норвегии и Великобритании. Это ответ на антироссийские санкции со стороны недружественных стран, введенные против российских перевозчиков в апреле. Он вступит в силу 10 октября и продлится до конца года.

Запрет касается транзита и двусторонней логистики. На границе грузы будут перецеплять на российские машины. Но для некоторых товаров сделали исключение: это, например, скоропортящиеся продукты и то, что невозможно переместить в другие машины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.