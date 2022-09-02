Страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть. Об этом договорились министры финансов этих стран на заседании в Берлине.

Таким образом они надеются снять давление с мировых рынков нефти. Но главное, по их словам, – сократить доходы России и ее возможности финансировать спецоперацию на Украине. Еврокомиссия уже заявила, что будет добиваться введения лимита во всем Евросоюзе. При этом максимальную цену пока не определили.

А в Кремле отметили, что при введении лимита нефть в эти страны поставлять перестанут. Она пойдет в те государства, которые работают на рыночных условиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.