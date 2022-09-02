Новости часа: РФ может начать субсидировать покупку гражданами готовых домокомплектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Государство может начать субсидировать покупку гражданами готовых домокомплектов. Об этом заявил кабмин.

В Дептрансе объяснили утреннее скопление людей на станции метро "Бауманская". Там ремонтируют эскалатор.

Убытки российских банков в первом полугодии 2022 составили 1,5 триллиона рублей. Об этом рассказал зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.