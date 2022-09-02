Стоимость электричества в европейских странах может вырасти в 15 раз по итогам 2022 года

Стоимость электричества в европейских странах по итогам года может вырасти в 15 раз. Таков прогноз от Торгово-промышленной палаты России.

Если в начале 2022 года средняя цена за один мегаватт в час составляла около 90 евро, то в сентябре – 400 евро. Главным причинами подорожания электроэнергии в Европе эксперты называют высокую стоимость газа и возможные сокращения поставок из России зимой.