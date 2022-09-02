UnionPay ограничила работу с российскими подсанкционными банками – СМИ

Китайская платежная система UnionPay ограничила работу с российскими банками, которые находятся под западными санкциями. Компания ввела запрет на использование своих карт, выпущенных иностранными банками, в терминалах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Полагают, что UnionPay могла ввести такие ограничения, чтобы самой не оказаться под санкциями. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.