В РФ отменили льготные условия по комиссиям за эквайринг

Льготные условия по комиссиям за эквайринг, то есть возможность оплаты банковской картой, отменили. Их вводил Центробанк весной для поддержки продавцов социально значимых товаров и услуг.

Для них размер комиссии был ограничен 1%. Теперь он должен вернуться к прежним значениям – до 3,5% от стоимости покупки в зависимости от банка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.