Ряд гостиниц в РФ переформатируют в апартаменты и продадут – эксперт

Ряд действующих гостиниц в России переформатируют в апартаменты и продадут. Это связано с осложнением отношений РФ с Западом. Такой прогноз сделал зампредседателя правления Сбербанка.

По его оценкам, многие номера в данный момент пустуют. При этом многие отели находятся в престижных местах, которые пользуются спросом у покупателей недвижимости.

А рост цен на новостройки в России скоро сойдет на нет. Стоимость жилья, как сообщили РИА Новости, зафиксируется на действующем уровне, как минимум до начала 2023 года.

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