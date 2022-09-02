Страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть – СМИ

2 сентября министры финансов G7 представят план по установлению предельной цены на российскую нефть. Об этом сообщили СМИ.

Жителей северных районов Лос-Анджелеса эвакуируют из-за лесного пожара. Он уже охватил площадь более двух тысяч гектаров. Из-за сильного дыма заблокировано шоссе в обе стороны. Пожару присвоена пятая категория. В тушении задействовали 360 человек и 15 вертолетов.

Работу Босфорского пролива остановили на несколько часов. Движение судов заблокировал сухогруз с украинским зерном. Как сообщили в береговой охране, у судна длиной 173 метра отказало рулевое оборудование, и оно село на мель. Впрочем, аварийные службы Босфора действовали оперативно. На помощь застрявшему судну направили спасательные буксиры, которые быстро спустили его на воду.

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