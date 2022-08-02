Новости последнего часа: в Москве отменили обеспечительные платежи для предпринимателей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве отменили обеспечительные платежи для предпринимателей более чем на 106 миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сотни человек стоят в очередях в открытые магазины H&M в Москве. Утром посетителей было меньше, рассказали очевидцы.

Новая дорога от ТТК до Московского скоростного диаметра будет с 15 съездами на районные улицы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.