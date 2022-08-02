С российских прилавков пропадут популярные чипсы и сухарики. Чипсы Lay's и сухарики "ХрусTeam" могут пропасть с прилавков.

По данным СМИ, компания остановила производство. А нынешних партий хватит максимум на месяц. Меньше стал и список напитков, которые доступны в России.

Прекратятся производство чая Lipton, а поставки газировки через Казахстан пока наладить не удалось. Подробнее о списке брендов, которые приняли решение уйти или остаться, – в эфире телеканала Москва 24.