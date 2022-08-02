DHL с осени прекратит доставку внутри России

Компания DHL прекратит доставлять посылки внутри России. Курьерские услуги в Москве – одни из самых востребованных. Получить заказы из магазинов, отправить что-то друзьям и родственникам – тысячи человек ежедневно заказывают доставку.

Как будет выглядеть рынок без DHL? Повлияли ли санкции на работу "Почты России" и что вообще изменилось в работе курьерских служб за последнее время? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.