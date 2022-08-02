ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты

Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года. Так финансовый регулятор удерживает курс рубля на стабильном уровне, несмотря на санкции.

Независимый финансовый советник Никита Костанда рассказал, что такое решение приняли из-за того, что ввоз наличной валюты в страну по-прежнему ограничен, поэтому ситуация вряд ли изменится к лучшему. При этом данная мера не касается переводов на свои зарубежные банковские счета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

