В Минсельхозе заявили, что рынок РФ полностью обеспечен чайной продукцией

В Минсельхозе заявили, что российский рынок полностью обеспечен чайной продукцией. Такое заявление министерство сделало после объявления об уходе из РФ международной чайной компании Ekaterra.

В пресс-службе компании объяснили, что текущая ситуация не позволяет развивать бизнес в России. Чай перестанут производить уже к концу этого года. Затем прекратят и продажи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

