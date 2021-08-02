Москвичам рассказали о ценах на свеклу

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на свеклу.

В "Пятерочке" она существенно подорожала. Сейчас на ценнике 52,99 рубля, а на прошлой неделе было 39,99 рубля. В "Ашане" продукт стоит 69,99 рубля, стоимость не поменялась.

В "Перекрестке" свекла подорожала на 10 рублей. Теперь ее стоимость составляет 69,90 рубля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.