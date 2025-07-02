Новости Москвы: более 9 тыс ипотечных сделок зарегистрировано на столичном рынке в мае

На московском рынке недвижимости в мае было зарегистрировано 9,2 тысячи ипотечных сделок. По данным столичного управления Росреестра, по сравнению с апрелем количество сделок снизилось на 20%, но в целом за пять месяцев в Москве оформили почти 50 тысяч ипотек. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Завершается строительство новой развязки у станции метро "Корниловская". Она разгрузит Коммунарку и Калужское шоссе, а также обеспечит новые путепроводы, пешеходные переходы и удобный съезд к крупному торговому центру. Работы выполнены на 90%, завершить их планируют в третьем квартале этого года.

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