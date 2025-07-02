Экономический эксперт напомнил о выборе категорий кешбэка на июль

Экономический эксперт Евгений Беляков напомнил, что с начала каждого месяца владельцы банковских карт могут выбрать новые категории кешбэка в своих приложениях. По словам специалистов, многие россияне специально оформляют дополнительные карты ради выгодных бонусных программ.

В результате у значительной части жителей страны две и более банковских карт. Согласно опросам, для 70–80% держателей карт наличие кешбэка остается одним из главных факторов при выборе платежного продукта или банка.

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