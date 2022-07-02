Чипсы иностранных брендов подорожали в России. Ходят слухи, что некоторые производители снеков могут уйти с российского рынка, однако пока поставки не прекращаются.

Рынок легких закусок – очень привлекательный, говорят эксперты. Могут ли опустеть полки с чипсами? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

