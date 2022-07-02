Бренд обуви Converse объявил об уходе из России

Еще один спортивный бренд покидает российский рынок. Вслед за Nike уходит Converse. По информации работников компании, русскоязычный сайт сети перестанет работать уже с 4 июня.

Значит ли это, что с популярными кедами можно попрощаться? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

