Москвичам рассказали о главных экономических событиях уходящей недели

Курс рубля на уходящей неделе укрепился до значений 2015 года: за доллар давали меньше 50 рублей. А страны G7 между тем собираются ввести предельные цены на российскую нефть.

Что с этим намерены делать власти РФ? Способен ли потолок цены на российскую нефть пробить брешь в экономике страны? И кто подсчитает убытки от "золотого эмбарго"?

Обо всем этом – в эфире телеканала Москва 24.

