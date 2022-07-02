Владелец брендов Indesit и Whirlpool объявил об уходе из РФ

Владелец брендов Indesit и Whirlpool объявил об уходе с российского рынка. Производственные мощности – это почти 3 миллиона холодильников и стиральных машин в год – будет осваивать турецкая компания.

Что будет с качеством новой техники и с гарантией на старую? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

