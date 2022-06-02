Аналитики сообщили, что почти половина зарплаты россиян уходит на аренду квартир

Почти половина зарплаты россиян уходит на аренду квартир, следует из данных аналитиков BusinesStat.

Эксперты сравнили среднюю ставку аренды квартир в 2021 года, которая тогда составляла 19 тысяч рублей и медианную зарплату в размере 40,2 тысячи рублей.

Отмечается, что дороже всего снимать жилье на Северном Кавказе, в Крыму и Краснодарском крае, а дешевле всего – на Чукотке. При этом Москва и Санкт-Петербург оказались в середине списка.

При этом годом ранее на аренду уходило почти 53% от зарплаты. В настоящее время аналитики фиксируют падение спроса.

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