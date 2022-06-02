ФАС одобрила ходатайство ООО "Клуб-отель" о приобретении российского бизнеса McDonald's

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство компании "Клуб-Отель" о покупке бизнеса McDonald's в России, при этом продавец сможет на рыночных условиях выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным службы, "Клуб-Отель" намерен купить 100% уставного капитала ООО "ДВРП" и ООО "Макдоналдс" у американской компании "Макдоналдс Корпорейшн".