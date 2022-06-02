Россия в июне планирует максимально восстановить добычу нефти после падения в марте-апреле. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак после решения стран ОПЕК+ об увеличении квоты.

По словам Новака, уже в мае РФ частично восстановила темпы добычи, и сейчас они продолжают расти. Российским компаниям приходится быстро перестраиваться, менять логистические цепочки и пересматривать цену доставки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.