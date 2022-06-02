В Москве откроется 15 обновленных ресторанов McDonald’s

В Москве 12 июня возобновят работу минимум 15 обновленных ресторанов McDonald’s. Заведения откроются под новым брендом и с обновленным меню.

Источник в компании заявил, что переговоры с поставщиками сейчас идут, а в некоторые рестораны уже завозят продукты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.