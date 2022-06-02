Несколько ресторанов McDonald’s под новым брендом откроются в Москве 12 июня

В Москве 12 июня под новым брендом и с обновленным меню возобновят работу сразу несколько бывших ресторанов McDonald’s.

Источник в компании также заявил, что сейчас идут переговоры с поставщиками. Часть продукции уже завозят в рестораны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.