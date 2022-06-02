IKEA открыла в РФ отделы обмена и возврата товаров

Российская IKEA снова открыла свои двери, правда, только для обмена и возврата покупок. Также можно будет сдать подарочные сертификаты.

Деньги переведут на карту. Эти отделы заработали 1 июня. Для покупок магазин по-прежнему закрыт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.