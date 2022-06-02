В бывшие рестораны McDonald’s начали завозить продукты

12 июня в Москве возобновят работу сразу несколько бывших ресторанов McDonald’s, но уже под новым брендом и с обновленным меню. Источник в компании заявил, что в данный момент идут переговоры с поставщиками. Некоторые товары уже завозят в рестораны.

Практически все продукты будут российскими. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.