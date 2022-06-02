Новые McDonald’s откроются в Москве 12 июня

12 июня в Москве возобновят работу сразу несколько бывших ресторанов McDonald’s, но уже под новым брендом и с обновленным меню.

Источник в компании заявил, что в данный момент идут переговоры с поставщиками, некоторые товары уже завозят в рестораны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.