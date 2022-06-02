В Барвихе начали демонтировать вывеску Dolce&Gabbana

Пока McDonald’s возрождается под новым брендом, зарубежный люкс пошел на принцип и вынужден уходить с российского рынка.

В Сети выложили кадры из Барвихи, там демонтируют вывеску Dolce&Gabbana. Компания приостановила продажи и закрыла магазины в России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.