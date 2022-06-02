Новые McDonald’s откроются на Пушкинской и в других районах Москвы 12 июня – источник

Несколько ресторанов McDonald’s под новым брендом откроются в столице в воскресенье, 12 июня. Об этом Москве 24 рассказал информированный источник.

По его данным, помимо ресторана у метро "Пушкинская", откроются заведения и в других районах столицы.

В настоящее время новый владелец ведет подготовку к их открытию, продукцию уже отгружают в рестораны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.