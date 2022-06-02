Названа стоимость абрикосов в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести абрикосы можно на Усачевском рынке. Товар в столицу везут из Армении и Узбекистана.

Дороже всего обойдутся абрикосы из Армении – 2 тысячи рублей за килограмм. По 700 рублей за килограмм можно купить абрикосы из Узбекистана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.