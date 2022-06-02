В российских ТЦ стали отказываться от иностранной музыки

В российских торговых центрах и ресторанах стали отказываться от иностранной музыки. Она обычно играет фоном в помещениях.

Дело в том, что российский рынок покинули международные музыкальные лейблы. До этого ретейлеры каждый месяц платили за использование иностранных треков в авторское общество.

Под какую музыку покупатели теперь будут заниматься шопингом? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.