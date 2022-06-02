В Сети появилось обновленное меню и дизайн упаковок бывшего McDonald’s

В соцсетях появилось обновленное меню и дизайн упаковок бывшего McDonald’s.

Билеты на выставку коллекции Морозовых в ГМИИ им. Пушкина поступили в продажу.

Онлайн-ретейлеры запускают в России совместную летнюю распродажу "белая пятница".

