Российская IKEA открыла отделы возврата в магазинах

IKEA открыла отделы обмена и возврата в российских магазинах. Теперь можно вернуть товар, который не подошел, а также сдать подарочные сертификаты. Деньги переведут на карту.

О том, значит ли это, что IKEA не собирается покидать российский рынок и готовится возобновить работу, – в эфире телеканала Москва 24.