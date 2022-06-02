Столичные производители предупредили о перебоях с поставками продуктов

80% отечественных продуктов на столичных прилавках производят в Москве. Однако весной у производителей появились проблемы – выросли ставки по кредитам и начались перебои с поставками.

О том, насколько могут подорожать кондитерские изделия и не пропадут ли некоторые продукты из магазинов, – в эфире телеканала Москва 24.