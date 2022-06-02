Россияне могут не дождаться посылок с AliExpress

Посылки с AliExpress могут не долететь до россиян. Китай отказался принимать рейсы основной грузовой авиакомпании, которая перевозит товары. И все из-за Boeing. У них оказалась двойная регистрация.

О том, если ли альтернативные варианты доставить товары в РФ и что теперь будет со сроками по уже сделанным заказам, – в эфире телеканала Москва 24.