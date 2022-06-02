Байден рассказал о попытках ЕС заставить Россию продавать нефть дешевле

В Евросоюзе хотят заставить Россию продавать нефть по низким ценам, а не по рыночным. И сейчас придумывают самые разные меры для этого. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Он не уточнил, какие именно рычаги давления на РФ могут быть оказаны.

Тем временем цены на нефть продолжают расти и уже достигли наибольших показателей с февраля 2020 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.