IKEA открыла отделы обмена и возврата в российских магазинах

IKEA открыла отделы обмена и возврата товаров в российских магазинах. Теперь можно вернуть товар, который не подошел, а также сдать подарочные сертификаты. Деньги переведут на карту.

Значит ли это, что IKEA не собирается покидать российский рынок и готовится возобновить работу? И если сеть не вернется в ближайшее время, то какие отечественные компании могут ее заменить? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.