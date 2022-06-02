В Сети появились новые названия блюд бывшего McDonald’s

В соцсетях появились новые названия блюд бывшего McDonald’s. Открыть рестораны планируют уже через 10 дней, 12 июня.

В целом, все узнаваемо. Фиш бургер вместо Филе-о-фиша, Наггетсы вместо Чикен Макнаггетс. А вот Роял де Люкс будет называться Гранд де Люкс. Приставки "Мак" везде уберут.

До сих пор остается неизвестным название новой сети. Роспатент регистрирует уже восьмой вариант под названием "Наше место". До этого компания подала заявки на бренды "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый", "Свободная касса", "Это он", "Точно он" и "Компас".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.