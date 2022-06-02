В России неуклонно падают цены на бензин – Росстат

В России неуклонно падают цены на бензин. Об этом сообщили в Росстате. Так, литр Аи-92 и Аи-95 на российских автозаправках подешевел на 4 и 3 копейки. Это соответствует показателю в 0,1%, сообщает ведомство.



При этом впервые с сентября 2021 года горючее начало падать в цене с 4 по 11 марта. Эта динамика показывает, что тарифы на эти марки снижаются почти три месяца подряд еженедельно.

Марка Аи-98 и дизель подешевели на 1 и 2 копейки. Спад цен зафиксирован в 22 российских регионах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

