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Москва 24

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Общество

13:30

Москвичам рассказали, как изменились цены на сливки

экономика магазины видео Иван Базанов Мария Рыбакова общество

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на сливки "Простоквашино" 20% жирности, упаковка 350 граммов.

В "Пятерочке" на прошлой неделе они стоили 167,99 рубля, на этой подорожали на 11 рублей. В "Перекрестке" продукт стоит 119,90 рубля. Цена за последние две недели не менялась.

В "Азбуке Вкуса" сейчас стоимость самая высокая – 185 рублей. На прошлой неделе было дешевле – 182 рубля.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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