Москвичам рассказали, как изменились цены на сливки

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на сливки "Простоквашино" 20% жирности, упаковка 350 граммов.

В "Пятерочке" на прошлой неделе они стоили 167,99 рубля, на этой подорожали на 11 рублей. В "Перекрестке" продукт стоит 119,90 рубля. Цена за последние две недели не менялась.

В "Азбуке Вкуса" сейчас стоимость самая высокая – 185 рублей. На прошлой неделе было дешевле – 182 рубля.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.